Russian Frigate Fires Flares At Danish Military Helicopter, Copenhagen Summons Ambassador There's been another dangerous incident and major 'close call' involving a Russian ship in international waters off Europe.
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