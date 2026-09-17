Zero Hedge
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Zero Hedge

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Russian Frigate Fires Flares At Danish Military Helicopter, Copenhagen Summons Ambassador

Russian Frigate Fires Flares At Danish Military Helicopter, Copenhagen Summons Ambassador

Russian Frigate Fires Flares At Danish Military Helicopter, Copenhagen Summons Ambassador There's been another dangerous incident and major 'close call' involving a Russian ship in international waters off Europe.

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