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Куда уходят невыплаченные пенсионные накопления после смерти человека

Куда уходят невыплаченные пенсионные накопления после смерти человека

Средняя продолжительность жизни мужчин в России — 66 лет. Значит ли это, что многие не доживут до пенсии, которая по новому закону, принятому в 2019 году, наступает у мужчин в 65? К сожалению, да.

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Мариша
такая же ситуация, только сейчас узнала обо всём этом....вапще умалчивают-им то какая выгода?
Виктор Муравьев
А что происходит с пенсионными накоплениями в случае смерти пенсионера, не достигшего максимального "возраста дожития", то есть не пржившего на пенсии "ожидаемый период выплаты накопительной пенсии" (с 2020 года — 21 год и 6 месяцев)? Оставшиеся суммы из накоплений покойного наследнику можно только присоединить к своему пенсионному капиталу, а на руки - ни копейки. Даже если покойник успел получить свою пенсию только один раз!
Алла Дубинина
Да у нашего "нищего ПФР много еще фокусов в рукаве- а ведь многие и не знают правды
Михаил Пантюхин
За фокус нужно судить! А за воровство отбирать то, что хроническим плоскопопием "заработано"!
Михаил Пантюхин
ПФР оказывается воры! Если не соблюдают Законы России, за это нужно судить пфэровцев а не бороться с ними тем, кто обязан получать от государства то, что человек заработал своим трудом, потом , кровью и своим опытом, или это сейчас кое-кому не важно???

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