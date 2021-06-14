Куда уходят невыплаченные пенсионные накопления после смерти человека

Средняя продолжительность жизни мужчин в России — 66 лет. Значит ли это, что многие не доживут до пенсии, которая по новому закону, принятому в 2019 году, наступает у мужчин в 65? К сожалению, да.
Популярные статьи
- Бандиты напали на хижину старика в Тайге. Однако увидев, кто пришел защищать деда, попытались сбежать, но было поздно.
- На холодном ялтинском ветру стояла девочка и продавала свои рисунки. Спросил, для чего ей деньги, и удивился
- Подросток заплатил в автобусе за женщину, а через два дня его мама получила на счёт два миллиона рублей
Свежие комментарии