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Царьград

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«Росатом» отправил дополнительное дизтопливо на Запорожскую АЭС

«Росатом» отправил дополнительное дизтопливо на Запорожскую АЭС

«Росатом» обеспечил Запорожскую АЭС дополнительным дизельным топливом, сообщил Алексей Лихачев. 11 сентября ВСУ атаковали бензовозы, что Лихачев назвал провокацией.

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