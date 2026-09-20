«Росатом» отправил дополнительное дизтопливо на Запорожскую АЭС

«Росатом» обеспечил Запорожскую АЭС дополнительным дизельным топливом, сообщил Алексей Лихачев. 11 сентября ВСУ атаковали бензовозы, что Лихачев назвал провокацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Не оплатил свет, ...
- СТ South China Morni...
- Ч Когда в России ог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым