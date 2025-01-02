Депутат бундестага Дагделен: необходимо запустить подачу газа по "Северному потоку"

L

Lyudmila

А больше они ничего не хотят? Пусть отремонтируют вначале все ветки Северного потока за свой счет, а потом мы посмотреть будем что будет дальше. Если они хотят получать газ из России, пусть вначале все санкции снимут и деньги наши вернут со всеми процентами. А уж потом мы будем им продавать газ по рыночной цене. Так что думайте господа, думайте пока не околели окончательно.