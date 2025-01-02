Депутат бундестага Дагделен: необходимо запустить подачу газа по "Северному потоку"

Власти ФРГ должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток - 2". Об этом на своей странице в социальной сети X заявила Севим Дагделен, депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт".
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