Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    И нечего поляков жалеть, как говориться - кто с мечом к нам пришёл от "Орешника" погибнет.Житель Часова Яра...
  • наталья никифорова
    Жаль что этой твари член не оторвало, чтобы больше не плодился....Помочившийся на п...
  • наталья никифорова
    Интересно, долго ли еще эта идиотка с одной извилиной будет находиться на своем посту? И ни одна холера в бок, не бер...Глава МИД ФРГ Бер...

Депутат бундестага Дагделен: необходимо запустить подачу газа по "Северному потоку"

Депутат бундестага Дагделен: необходимо запустить подачу газа по "Северному потоку"

Власти ФРГ должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток - 2". Об этом на своей странице в социальной сети X заявила Севим Дагделен, депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Lyudmila
А больше они ничего не хотят? Пусть отремонтируют вначале все ветки Северного потока за свой счет, а потом мы посмотреть будем что будет дальше. Если они хотят получать газ из России, пусть вначале все санкции снимут и деньги наши вернут со всеми процентами. А уж потом мы будем им продавать газ по рыночной цене. Так что думайте господа, думайте пока не околели окончательно.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх