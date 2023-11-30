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Медсестра из Ступина рассказала о спасении раненых в зоне СВО

Медсестра из Ступина рассказала о спасении раненых в зоне СВО

Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с участницей специальной военной операции. Людмила — медик, она заключила контракт с Министерством обороны Российской Федерации и теперь спасает раненых бойцов на передовой.

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