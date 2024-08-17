Бактериолог Сережина назвала признаки опасного арбуза

Арбузы могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Больше всего должно насторожить лакомство, купленное в местах несанкционированной торговли, заявила врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
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