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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Бактериолог Сережина назвала признаки опасного арбуза

Бактериолог Сережина назвала признаки опасного арбуза

Арбузы могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Больше всего должно насторожить лакомство, купленное в местах несанкционированной торговли, заявила врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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