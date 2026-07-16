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Нижегородская правда

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Приметы на 17 июля: что можно и чего нельзя делать в этот день

Приметы на 17 июля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 17 июля — это день Андрея Налива. К этой дате овсяные колосья набирали силу. Хорошие приметы: что можно делать Проведите время с любимым человеком — считается, что святой Андрей дарует паре долгую и счастливую жизнь.

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