Приметы на 17 июля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 17 июля — это день Андрея Налива. К этой дате овсяные колосья набирали силу. Хорошие приметы: что можно делать Проведите время с любимым человеком — считается, что святой Андрей дарует паре долгую и счастливую жизнь.
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