The Wall Street Journal: за годы президентства Байдена госдолг США вырос на 6,5 трлн долларов Государственный долг США к декабрю этого года может достичь отметки в 121% ВВП страны.
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The Wall Street Journal: за годы президентства Байдена госдолг США вырос на 6,5 трлн долларов Государственный долг США к декабрю этого года может достичь отметки в 121% ВВП страны.
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