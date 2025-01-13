Фермер Сергей Стефанко снова возмущен

Фермер Сергей Стефанко возмущен ростом кредитов и спрашивает власти: «Какое отношение имеют банковские проценты по инвестиционным кредитам к инфляции?!» Более того, фермер утверждает, что «именно такое отношение к экономическим агентам», которые берут инвестиционные кредиты, на самом деле приводит к снижению инфляции.