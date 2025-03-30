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Царьград

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Группировка "Север" уничтожила силы ВСУ в Курской области: подробности операции

Группировка "Север" уничтожила силы ВСУ в Курской области: подробности операции

В Курской области российская группировка "Север" одержала победу над украинскими бригадами в районах Горналя и Олешни.

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