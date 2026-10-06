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Газета.ру

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Глава МИД ФРГ Вадефуль утверждает, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Глава МИД ФРГ Вадефуль утверждает, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что у России якобы есть планы за пределами Украины в рамках возвращения Советского Союза.

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