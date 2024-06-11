Ставка на отставку: Зеленский зачищает близких Западу украинских чиновников

На Украине череда скандальных отставок чиновников. Сначала власти убрали министра инфраструктуры Александра Кубракова, теперь отстранили главу Госагентства по инфраструктуре, ветерана майдана Мустафу Найема.
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