Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от России

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail, назвавших эти действия «сигналом Западу».
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail, назвавших эти действия «сигналом Западу».
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