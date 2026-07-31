Нигерия: По меньшей мере восемь солдат были убиты после того, как их колонна была подорвана самодельным взрывным устройством (СВУ), предположительно заложенным боевиками Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP), когда они направлялись из Майдугури в Дикву, штат Борно, 30 июля.
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