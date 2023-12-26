«Рождение ребенка и новоселье», – недавно разведенный Константин Меладзе вновь станет отцом

2023 год кардинально изменил жизнь Константина Меладзе. Продюсер развелся с Верой Брежневой, ради которой когда-то ушел от жены и троих детей.
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