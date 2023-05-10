Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»

Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»

Деятельность российской ЧВК «Вагнер» на Украине и особенно в бывших африканских колониях ряда европейских государств вызывает очень большое недовольство на Западе.

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