В Крыму определили новую цену старых аэродромов

В Крыму вспомнили о существовавших в советское время аэродромах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тридцать лет назад Крым называли непотопляемым авианосцем – на полуострове было десятка полтора военных аэродромов разного калибра.
В Крыму вспомнили о существовавших в советское время аэродромах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тридцать лет назад Крым называли непотопляемым авианосцем – на полуострове было десятка полтора военных аэродромов разного калибра.
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