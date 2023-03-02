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В Крыму определили новую цену старых аэродромов

В Крыму определили новую цену старых аэродромов

В Крыму вспомнили о существовавших в советское время аэродромах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тридцать лет назад Крым называли непотопляемым авианосцем – на полуострове было десятка полтора военных аэродромов разного калибра.

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