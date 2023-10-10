Тарасова о решении ISU продлить отстранение фигуристов из России: мы не позволим

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лина любимцева

ДА СЛАБАКИ ОНИ и ИЗВРАЩЕНЦЫ - вот кто!! Поэтому Западу не выгодно демонстрировать НОРМАЛЬНЫХ фигуристов из России. ЖЕНЩИН и МУЖЧИН!! Им пидарасов подавай... Психбольных!!... Я от всей души сочувствую Татьяне Тарасовой!! Она профессионал высочайшего класса, и так расстраивается. Мотает себе нервы... ДА ПОШЛИ ОНИ ВСЕ!! Свои соревнования нужно проводить, и ДЕРЖАТЬСЯ!!... Обойдемся без этих всех ПОЗОРНИКОВ!! И не стоит обижаться на душевно больных нелюдей... Врач, больным, прощает...