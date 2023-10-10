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Тарасова о решении ISU продлить отстранение фигуристов из России: мы не позволим

Тарасова о решении ISU продлить отстранение фигуристов из России: мы не позволим

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, воспитавшая олимпийского чемпиона Алексея Ягудина,прокляла решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой этой организации.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДА СЛАБАКИ ОНИ и ИЗВРАЩЕНЦЫ - вот кто!! Поэтому Западу не выгодно демонстрировать НОРМАЛЬНЫХ фигуристов из России. ЖЕНЩИН и МУЖЧИН!! Им пидарасов подавай... Психбольных!!... Я от всей души  сочувствую Татьяне  Тарасовой!! Она  профессионал высочайшего класса, и так расстраивается.  Мотает себе нервы... ДА ПОШЛИ ОНИ ВСЕ!! Свои соревнования нужно проводить, и ДЕРЖАТЬСЯ!!... Обойдемся без этих всех ПОЗОРНИКОВ!! И не стоит обижаться на душевно больных нелюдей... Врач, больным, прощает...
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