Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.
До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?
Комментарии
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Ваша Светлость
Разрыв дипотношений со страной-террористом вполне обоснован. Будет ли это нести серьёзные угрозы для России? А какие еще угрозы и санкции мы не видели?:)) Северная Корея живёт как-то без пиндосовского посольства и мы проживём!!! Меньше шлюх и высерков наших светлоликих будут туда шастать и торговать Родиной!!!
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9 час.
Ксения Фотина
Давно пора начать отскребываться от зависимости чумной Штатовской заразы. И нечего бояться разрыва дип.отношений. Продолжать рассчитывать на какие-то экономические связи, передовые технологии именно с США, что уже не только заразно, но и гибельно. Сейчас, именно сейчас, глядя на ублюдочные физиономии из числа " сильных мира сего" заокеанского пристанища сатанизма, становится просто неприличным и НЕУМНЫМ рассчитывать на какую-то порядочность в международных отношениях с этой многоголовой гидрой! Что, Россия не способна самой стать у руля экономических и пр. открытий? Тем более на истинное благо всего человечества ?!
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5 час.
Наиль Бакиров
Эта СШАтанинская кошка давно скребёт на свой хребёт... У половины стран планеты есть серьёзные вопросы к пиндосам , многие желают узреть «Пролив им. И. В. Сталина» между Канадой и Южной Америкой , так что , мы не одиноки в своих претензиях .
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4 час.
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