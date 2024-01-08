До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Ваша Светлость Разрыв дипотношений со страной-террористом вполне обоснован. Будет ли это нести серьёзные угрозы для России? А какие еще угрозы и санкции мы не видели?:)) Северная Корея живёт как-то без пиндосовского посольства и мы проживём!!! Меньше шлюх и высерков наших светлоликих будут туда шастать и торговать Родиной!!!

Ксения Фотина Давно пора начать отскребываться от зависимости чумной Штатовской заразы. И нечего бояться разрыва дип.отношений. Продолжать рассчитывать на какие-то экономические связи, передовые технологии именно с США, что уже не только заразно, но и гибельно. Сейчас, именно сейчас, глядя на ублюдочные физиономии из числа " сильных мира сего" заокеанского пристанища сатанизма, становится просто неприличным и НЕУМНЫМ рассчитывать на какую-то порядочность в международных отношениях с этой многоголовой гидрой! Что, Россия не способна самой стать у руля экономических и пр. открытий? Тем более на истинное благо всего человечества ?!