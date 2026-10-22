Около 70% иностранцев заявили, что были бы не против ещё раз прослушать адаптационный курс.Подавляющее большинство мигрантов, прошедших курс социокультурной адаптации, назвали его полезным, а многие заявили, что хотят его повторить.
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Адаптируй,не адаптируй,пока у них на родине не убрать антирусские( русофобские) учебники по истории,так и будет ненависть и к России в целом,и к русским в частности.