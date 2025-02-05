«Спрут параллельного государства в Молдове». Стояногло требует веттинга НПО и прессы

Бывший генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло резко критикует влияние финансируемых извне НПО на государственные структуры, заявляя, что они взяли под контроль ключевые функции и превратили Молдову в «параллельное государство».
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