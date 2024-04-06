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Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР

Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для достижения общенациональных целей.

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