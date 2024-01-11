Армению готовят к новой войне? Алиев назвал основного интересанта

Президент Азербайджана заявил, что Франция стремится разжечь на Южном Кавказе новые боевые действияИздание "Азертадж" опубликовало интервью президента Азербайджана, которое он дал национальным телеканалам.
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