Юрий Ильинов

Основатель зловещей американской ЧВК предложил отдать России то, после чего война кончится Основатель зловещей американской ЧВК Blackwater Эрик Принс не так давно внезапно заявил, что "в обычной войне русского медведя не победить". И предложил отдать России то, после чего эта самая война закончится. А речь идёт ни много ни мало о Крыме, Луганске, Донецке и всём остальном, чего захотят русские. В чём подвох? Основатель ЧВК Blackwater бывший морпех-спецназовец Эрик Принс недавно заявил, что пора прекращать вкладываться в украинский конфликт. Точнее, "пора свернуть эту лавочку". Принс в одном из своих интервью внезапно принялся показательно радеть за украинскую демографию. Мол, на фронте уже полегла пара поколений и теперь Киев точно так же стачивает следующее, ещё более молодое. И настанет время, когда потери нечем будет восполнить. При этом Принс безжалостно заявил - живая сила у ВСУ заканчивается. Что ж, судя по тому, как лютуют на Украине людоловы, нехватка пушечного мяса у украинских горе-стратегов и впрямь нешуточная. А основатель американской ЧВК уверяет, что оборонный ресурс Запада сейчас у него вызывает смех, так что напрасно в Киеве рассчитывают, что союзники их выручат. Так что куда выгоднее, уверен Принс, заканчивать войну. И отдать русским "откупные", чтобы они успокоились. В обычной войне русского медведя не победить. Пусть будет лучше некрасивый мир, чем такая "красивая" война... Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть русские забирают Крым, Донецк и Луганск - и что там они ещё захотят, - предложил Принс. Он, конечно, затронул и вопрос, что из американского бюджета на бессмысленный конфликт тратятся миллиарды долларов. Которые приносят пользу разве что коррупционерам. Неужели в Америке всё больше здравомыслящих людей? Вот и миллиардер Илон Маск, давно призывающий остановить боевые действия между Россией и Украиной, активно поддержал высказывания Принса. Однако не случайно основатель Blackwater использовал красивый оборот "обычная война". Конечно, русских они надеются побороть другими методами. Именно поэтому по всему миру вспыхивают конфликты и кризисы (из свежих - атаки террористов в Сирии, попытка "майдана" в Грузии), поэтому случился подлый подрыв на "Северных потоках", поэтому Россию связывают уже много лет экономическими санкциями. В этой непрямой войне Запад собирается победить. Именно для этого нужна пресловутая заморозка. Чтобы собрать силы, подготовиться лучше, нарастить потенциал и снова пойти на русских - скорее всего, войной уже необычной. Так что у нас только один выход - не поддаваться на сладкие речи разношёрстных принсов - нам нужна Победа.