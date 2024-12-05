ВС России взяли северный берег Кураховского водохранилища, заявил Рогов

Вооруженные силы России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища в ДНР и продвигаются к его западным окраинам, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 декабря «РИА Новости».
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