ВС России взяли северный берег Кураховского водохранилища, заявил Рогов

Вооруженные силы России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища в ДНР и продвигаются к его западным окраинам, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 декабря «РИА Новости».