В ГД предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

В Госдуме предлагают ввести компенсации расходов на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи. Такое предложение в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.