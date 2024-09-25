В ГД предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

В Госдуме предлагают ввести компенсации расходов на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи. Такое предложение в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
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