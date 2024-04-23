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Россиянке запретили покидать страну из-за долга полной тезки из Алтайского края

Россиянке запретили покидать страну из-за долга полной тезки из Алтайского края

По словам женщины, алтайские судебные приставы больше трех лет отказываются разбираться в ситуации и требуют погасить чужую задолженность С жительницы Подмосковья Татьяны Кирилловой требуют больше 300 тысяч рублей из-за того, что ее данные совпадают с должницей из Алтайского края, сообщает Telegram-канал Baza.

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