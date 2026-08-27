«Газпром Арена» подтвердила переговоры о концерте Канье Уэста в Петербурге с возможным переносом дат

Ранее агентство Say Agency сообщило, что рэпер выступит на стадионе 10 и 11 октября. Информация о концертах вызвала неоднозначную реакцию из-за скандальных высказываний Канье, в том числе положительных отзывов о Гитлере.
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