УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

«Газпром Арена» подтвердила переговоры о концерте Канье Уэста в Петербурге с возможным переносом дат

«Газпром Арена» подтвердила переговоры о концерте Канье Уэста в Петербурге с возможным переносом дат

Ранее агентство Say Agency сообщило, что рэпер выступит на стадионе 10 и 11 октября. Информация о концертах вызвала неоднозначную реакцию из-за скандальных высказываний Канье, в том числе положительных отзывов о Гитлере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии