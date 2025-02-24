Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В пику прижимистому Трампу Швеция передает Украине даром ПВО на сотни миллионов евро

В пику прижимистому Трампу Швеция передает Украине даром ПВО на сотни миллионов евро

Издание Svenska Dagbladet  со ссылкой на  премьер-министра Швеции Ульф Кристерссона, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буша и министра образования Иоганна Персона, пишет, что правительство Швеции передаст «в дар» Украине системы ПВО на сумму 1,2 млрд шведских крон (113 млн долл), включая ПЗРК RBS-70 и новые 40-мм зенитные самоходные установки TRIDON Mk 2.

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