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Русская Семёрка

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Что такое «дом-домовина» и почему гробы делали в форме избы

Когда сегодня мы слышим слово «домовина», в сознании всплывает лишь архаичный синоним гроба. Однако за этим термином стоит целый пласт миропонимания, в котором смерть не была концом, а становилась лишь переселением в иное жилище.

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