Двести человек вышли на поиски мужчины, заблудившегося среди болот под Каменском-Уральским

Уралец последний раз вышел на связь с единой диспетчерской службой 24 апреля.В Свердловской области почти двести человек вышли на поиски 55-летнего Валерия Калугина, который заблудился среди болот под Каменском-Уральским.
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