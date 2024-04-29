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Царьград

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Двести человек вышли на поиски мужчины, заблудившегося среди болот под Каменском-Уральским

Двести человек вышли на поиски мужчины, заблудившегося среди болот под Каменском-Уральским

Уралец последний раз вышел на связь с единой диспетчерской службой 24 апреля.В Свердловской области почти двести человек вышли на поиски 55-летнего Валерия Калугина, который заблудился среди болот под Каменском-Уральским.

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