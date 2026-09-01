Где в Симферополе 2–3 сентября отключат свет: список улиц

В график плановых отключений электроэнергии в Симферополе внесены дополнения. 2–3 сентября 2026 года с 8:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение по ряду адресов.
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