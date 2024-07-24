Политика как он...
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Политика как она есть

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Коварные хитропланы и суровая реальность

Коварные хитропланы и суровая реальность

У чужого пасть и то слабее открываетсяПредупреждение! Нижеследующий текст может вызвать непоправимое изменение картины мира и острую анальную боль у верующих в американское всемогущество и хитроплановость.

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