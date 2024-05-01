Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Начиная с 2007 года, когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма, Организация Объединенных Наций отмечает этот день в целях обеспечения и поощрения всех прав человека и основных свобод для аутистов наравне с другими людьми.