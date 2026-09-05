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США вывели из строя три иранских нефтяных танкера после ракетных запусков

США вывели из строя три иранских нефтяных танкера после ракетных запусков

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в субботу американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам.

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