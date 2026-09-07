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5 скрытых настроек Android, которые я отключаю первым делом ради безопасности

5 скрытых настроек Android, которые я отключаю первым делом ради безопасности

Современный смартфон часто воспринимается как личное пространство, защищённое по умолчанию. Но когда начинаешь разбираться в системных настройках, быстро понимаешь: заводские параметры скорее рассчитаны на демонстрацию возможностей, чем на реальную защиту данных.

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