5 скрытых настроек Android, которые я отключаю первым делом ради безопасности

Современный смартфон часто воспринимается как личное пространство, защищённое по умолчанию. Но когда начинаешь разбираться в системных настройках, быстро понимаешь: заводские параметры скорее рассчитаны на демонстрацию возможностей, чем на реальную защиту данных.