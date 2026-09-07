5 скрытых настроек Android, которые я отключаю первым делом ради безопасности

Современный смартфон часто воспринимается как личное пространство, защищённое по умолчанию. Но когда начинаешь разбираться в системных настройках, быстро понимаешь: заводские параметры скорее рассчитаны на демонстрацию возможностей, чем на реальную защиту данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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