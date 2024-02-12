Беспрецедентно радикальными заявлениями отметился накануне немецкий депутат от партии ХДС Родерих Кизеветтер, слова которого приводит издание Berliner Zeitung в публикации Kiesewetter: Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
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