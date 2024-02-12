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Немецкий депутат хочет «перенести войну в Россию»

Немецкий депутат хочет «перенести войну в Россию»

Беспрецедентно радикальными заявлениями отметился накануне немецкий депутат от партии ХДС Родерих Кизеветтер, слова которого приводит издание Berliner Zeitung в публикации Kiesewetter: Der Krieg muss nach Russland getragen werden.

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E
Ed
Немецкий депутат хочет «перенести войну в Россию». Почему он еще не чучело?
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