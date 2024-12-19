Доход от платных дорог в Казахстане за год составил 48 млрд тенге

Почти девять тысяч километров дорог было отремонтировано и построено в этом году в Казахстане, сообщил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, подводя итоги дорожно-строительного сезона года, передаёт «24KZ».
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