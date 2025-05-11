Зеленский ответил на предложение Путина и поставил условие

Ольга Каширина

Не такой ты успешный и умный, голубец, чтобы нам условия ставить. Руководствуйся умом, а не детскими эмоциями. Попробуй выполнять то, что тебе предлагает Путин. Какой же ты артист, если не можешь в себе жабу задавить. А вместе с жабой и жалость к твоим украинцам.