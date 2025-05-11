Русская весна
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Русская весна

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Зеленский ответил на предложение Путина и поставил условие

Зеленский ответил на предложение Путина и поставил условие

Главарь Киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что предложение президента России Владимира Путина о переговорах он примет, но только если РФ согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Не  такой ты  успешный и умный, голубец, чтобы нам условия   ставить. Руководствуйся умом, а не  детскими эмоциями. Попробуй выполнять то, что  тебе предлагает Путин. Какой же ты артист, если  не  можешь в себе  жабу задавить. А вместе  с жабой и жалость к  твоим украинцам.
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14 час.
MB
Marina Bubon
Шлимазл((( как долго он испытывает терпение нашего народа…. Так можно и на кол сесть☠️
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13 час.
Eduard
Зеля:&quot;Перемирие будит,но....верните нам Крым и Кемскую область,очень трэба!
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11 час.
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