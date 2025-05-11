Главарь Киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что предложение президента России Владимира Путина о переговорах он примет, но только если РФ согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.
Зеленский ответил на предложение Путина и поставил условие
Комментарии
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Ольга Каширина
Не такой ты успешный и умный, голубец, чтобы нам условия ставить. Руководствуйся умом, а не детскими эмоциями. Попробуй выполнять то, что тебе предлагает Путин. Какой же ты артист, если не можешь в себе жабу задавить. А вместе с жабой и жалость к твоим украинцам.
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14 час.
MB
Marina Bubon
Шлимазл((( как долго он испытывает терпение нашего народа…. Так можно и на кол сесть☠️
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13 час.
Eduard
Зеля:"Перемирие будит,но....верните нам Крым и Кемскую область,очень трэба!
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11 час.
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