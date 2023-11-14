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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев победил Алькараса, уступив в первом сете. На камбэк давали 7.00

Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в трех сетах на Итоговом турнире ATP. Немецкий теннисист уступил испанцу в первом сете, но одержал волевую победу – 6:7, 6:3, 6:4.

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