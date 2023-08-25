"На следующий день после случившегося стало очевидным: Пригожин - народный герой. Его по-настоящему любили. Такое по разнарядке не организуешь."

Простите за дерзость … а те парни, которых 24 июня сбили так, на всякий случай и цинично пообещали 50 млн руб.- как же они?Они кто? Кто они?!!!! Позорище какое-то!!!!!

лл

лина любимцева

Вы верите в эту байку "про сбитых"? ЕСЛИ бы это было - сразу бы сообщили. И показали!!! Учитывая истерику и трясущиеся руки с губами... Вспомните!!...Так ведь не показали... ПОЧЕМУ?!! Потому, что этого не было!! Ни бунта, ни "сбитых"... А то раскручивать данную тему стали гораздо позже. По крайней мере кадры, которые показывали по телевизору, как "Вагнер" вошел в Ростов-на-Дону, были весьма мирными. Люди подходили к музыкантам разговаривали с ними. И никакой агрессии с обеих сторон НЕ БЫЛО!!