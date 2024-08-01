Полиция задержала жителя Томска, который разгуливал нагишом и украл сумку у уснувшего на лавочке мужчины

В городе Томске в дежурную часть отдела МВД России по Советскому району поступило сообщение о краже. Заявитель – житель областного центра – рассказал, что присел на лавочку возле дома и задремал, а когда очнулся, обнаружил пропажу своей сумки, в которой находились документы и деньги.
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