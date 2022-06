Не успели мы оглянуться, как уже почти середина мая, и до лета осталось всего пара недель.Кстати, а как сказать по-английски «не успел я оглянуться»? Для выражения этой мысли хорошо подойдёт идиома:🔹The next thing I knew Не пытайтесь переводить дословно; вот ее значение:used to talk about something that happens in a sudden and surprising way or right after something else - используется для того, чтобы рассказать о том, что произошло внезапно и удивительно, или сразу же после другого события Другие варианты перевода: ни с того ни с сего, вдруг, неожиданно.