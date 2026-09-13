Российские легковые автомобили начали поставлять в Оман

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман в рамках развития новых экспортных направлений.
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