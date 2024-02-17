«Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил российскую армию и президента страны Владимира Путина за освобождение Авдеевки от украинских боевиков, которые долгие годы превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали Донецк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии