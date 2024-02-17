«Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил российскую армию и президента страны Владимира Путина за освобождение Авдеевки от украинских боевиков, которые долгие годы превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали Донецк.