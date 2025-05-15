Китай призвал США приостановить тарифные меры на сталь и алюминий

Китай призвал США как можно скорее приостановить свои тарифные меры, введенные по итогам расследования в рамках статьи 232, заявила в четверг Хэ Юнцянь, представитель Министерства коммерции КНР, сообщает romanian.
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