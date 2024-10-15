Политика как он...
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Политика как она есть

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Пресс-секретарь МВД Волк: сайты ведомства не работают по техническим причинам

Пресс-секретарь МВД Волк: сайты ведомства не работают по техническим причинам

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк заявила в своем Telegram-канале, что сайты, входящие в аппаратно-программный комплекс «Официальный интернет-сайт МВД России» не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам.

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