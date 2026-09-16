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Глава Ла Лиги назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Это не Ямаль

Глава Ла Лиги назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Это не Ямаль

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «Золотой мяч» в 2026 году должен получить полузащитник «Барселоны» Родри.

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