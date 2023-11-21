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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Кого задержали вместе с экс-директором челябинского нацпарка «Таганай» Яковлевым

По делу задержанного ФСБ замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-главы нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексея Яковлева проходят двое его бывших сотрудников.

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