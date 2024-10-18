В Саратовской области в рамках Всероссийской акции МВД России «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции встретились со студентами

Сотрудники МО МВД России «Балашовский» Саратовской области – оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков майоры полиции Олег Грицинин и Александр Ефременко, а также инспектор отделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Ульяна Чернова встретились со студентами первых курсов Балашовского института Саратовского государственного университета имени Н.
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